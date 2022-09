Napoli, infortunio di Osimhen, lotta Scudetto e tanto altro a Radio Crc (Di venerdì 9 settembre 2022) Pagni: “A Zerbin manca l’estro, ma può diventare forte…” A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Danilo Pagni, ex direttore sportivo della Viterbese “Zerbin? Io penso che l’atteggiamento giusto in queste situazioni sia l’equilibrio. Non è un campione, ma non era neanche uno buttato lì. Alla Viterbese me lo sono ritrovato ereditato. Vi spiego: mi venne chiesto di seguire Zerbin e vidi questo ragazzo con un problema alla caviglia. Lo mandai dallo staff della Nazionale a Roma che gli riscontró una sorta di spina. Lo rimettiamo in piedi e gli facciamo fare sia il quinto che l’attaccante esterno. Quando poi andó a Cesena i feedback non erano altissimi. Cosa gli manca per essere un giocatore da Napoli? Gli manca quella qualità tecnica che non è da tutti, ma ha superato il ritiro con Spalletti a ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Pagni: “A Zerbin manca l’estro, ma può diventare forte…” ACRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Danilo Pagni, ex direttore sportivo della Viterbese “Zerbin? Io penso che l’atteggiamento giusto in queste situazioni sia l’equilibrio. Non è un campione, ma non era neanche uno buttato lì. Alla Viterbese me lo sono ritrovato ereditato. Vi spiego: mi venne chiesto di seguire Zerbin e vidi questo ragazzo con un problema alla caviglia. Lo mandai dallo staff della Nazionale a Roma che gli riscontró una sorta di spina. Lo rimettiamo in piedi e gli facciamo fare sia il quinto che l’attaccante esterno. Quando poi andó a Cesena i feedback non erano altissimi. Cosa gli manca per essere un giocatore da? Gli manca quella qualità tecnica che non è da tutti, ma ha superato il ritiro con Spalletti a ...

