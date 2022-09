(Di venerdì 9 settembre 2022) Parte la progettazione dell’universo digitale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in rete per il prossimo quinquennio con la Luddy School of Informatics dell’Università. Saranno 400 idei depositi dain 3D. L’istituzione americana sosterrà la parte preponderante dell’impegno finanziario della ricerca che avrà lo scopo soprattutto di rendere immediatamente fruibili a studiosi e pubblico manufatti lontani dalle sale espositive. Il progetto sarà presentato il 12 settembre (ore 17, Auditorium del). “Il Metamuseo è un nuovo livello da raggiungere nella valorizzazione dei depositi per associare di nuovo i contesti, seppur in forma digitale. Lo facciamo con una nuova prestigiosa collaborazione internazionale, nello spirito di una ricerca condivisa con il mondo”, anticipa il ...

Cristiana Barandoni (Principal Investigator per ile ideatrice del MetaMuseo), in collaborazione con Floriana Miele (), selezionerà nei depositi i quattrocento reperti. La riproduzione in 3D ...... in accordo con il, appunto, esporrà nei propri locali reperti archeologici trafugati e, successivamente, recuperati dalle forze dell'ordine, sulla falsariga di altrigià presenti in ... Musei, il Mann nel Metaverso: all'Università dell'Indiana 400 reperti da digitalizzare in 3D - Ildenaro.it Parte la progettazione dell'universo digitale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in rete con l'Università dell'Indiana.Una dimensione digitale interconnessa: è facile passare dal Metaverso al MetaMuseo se, nella rete globale, entrano quattrocento reperti, che oggi affollano i depositi del Mann e ...