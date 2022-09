Morta dopo 70 anni sul Trono, l'addio alla Regina nel mondo (Di venerdì 9 settembre 2022) Nel giro di pochi istanti la notizia della morte della Regina Elisabetta II ha fatto il giro del web, riportata da tutte le testate internazionali. "Il Palazzo annuncia che la Regina è Morta", titola la Bbc, che dedica il taglio alto della homepage alla scomparsa della sovrana. Anche il Times fa altrettanto, nel riportare la notizia, titolando "La Regina Elisabetta II è Morta". Il Guardian, solitamente critico con la Monarchia, dedica la homepage alla scomparsa della sovrana, pubblicando la foto-ritratto ufficiale scattata dopo l'incoronazione di Elisabetta. Le altre notizie dagli Usa e dal mondo passano in secondo piano anche sul sito della Cnn, che dedica ampio spazio e una diretta web a quanto sta accadendo nel Regno Unito. Lo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Nel giro di pochi istanti la notizia della morte dellaElisabetta II ha fatto il giro del web, riportata da tutte le testate internazionali. "Il Palazzo annuncia che la", titola la Bbc, che dedica il taglio alto della homepagescomparsa della sovrana. Anche il Times fa altrettanto, nel riportare la notizia, titolando "LaElisabetta II è". Il Guardian, solitamente critico con la Monarchia, dedica la homepagescomparsa della sovrana, pubblicando la foto-ritratto ufficiale scattatal'incoronazione di Elisabetta. Le altre notizie dagli Usa e dalpassano in secondo piano anche sul sito della Cnn, che dedica ampio spazio e una diretta web a quanto sta accadendo nel Regno Unito. Lo ...

