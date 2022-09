Matteo Berrettini verso la Coppa Davis: il romano vuole ripartire (Di venerdì 9 settembre 2022) È stata una stagione particolare per Matteo Berrettini: l’operazione alla mano e la positività al Covid-19, arrivata alla vigilia di un Wimbledon che era stato preparato alla perfezione con le vittorie nei tornei di avvicinamento su erba, hanno frenato il gioco e la forma fisica dell’italiano che ha partecipato al calendario tennistico ad intervalli. Gli US Open sono stati costellati da diversi alti, ma anche da bassi che hanno decretato l’eliminazione dell’azzurro per mano di Casper Ruud. L’obiettivo dell’italiano, adesso, è la Coppa Davis con la Nazionale italiana di tennis. Le parole di Matteo Berrettini: “In Coppa Davis ci sarò, giocare in Italia è sempre speciale” “È stata una stagione con tanti stop, quindi alti e bassi. Magari adesso non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) È stata una stagione particolare per: l’operazione alla mano e la positività al Covid-19, arrivata alla vigilia di un Wimbledon che era stato preparato alla perfezione con le vittorie nei tornei di avvicinamento su erba, hanno frenato il gioco e la forma fisica dell’italiano che ha partecipato al calendario tennistico ad intervalli. Gli US Open sono stati costellati da diversi alti, ma anche da bassi che hanno decretato l’eliminazione dell’azzurro per mano di Casper Ruud. L’obiettivo dell’italiano, adesso, è lacon la Nazionale italiana di tennis. Le parole di: “Inci sarò, giocare in Italia è sempre speciale” “È stata una stagione con tanti stop, quindi alti e bassi. Magari adesso non ...

Eurosport_IT : MATTEO AGLI OTTAVIIII ?????? Berrettini tiene testa a un grande Murray e al quarto set chiude i conti! Per il quarto… - WeAreTennisITA : BERRETTINI CENTRA I QUARTI ?? Matteo riesce ad avere la meglio su un ottimo Davidovich Fokina, battuto solamente al… - ItaliaTeam_it : Berrettini - Davidovich Fokina 3-6 7-6 6-3 4-6 6-2 ?? Matteo ai quarti di finaleeee! ?? #ItaliaTeam | #UsOpen |… - sportli26181512 : Berrettini: 'US Open? Peccato, ma voglio riscattarmi in Coppa Davis'. VIDEO: Matteo Berrettini è stato spettatore d… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Esclusiva @sportface2016 ?? Vincenzo #Santopadre su Matteo #Berrettini: “Il medico ci continua a dire che il Covid non… -