“L’autonomia? C’è la crisi, può aspettare”: Crosetto nel mirino della Lega in Veneto. “Finché non si fa, niente presidenzialismo” (Di venerdì 9 settembre 2022) Lo scontro tra Fratelli d’Italia e Lega si fa incandescente in Veneto, a causa dei sondaggi elettorali e delL’autonomia. Da una parte perché le previsioni di voto attribuiscono al partito di Giorgia Meloni il 30 per cento dei voti, in Veneto, più del doppio della Lega, che annasperebbe attorno al 14 per cento. Dall’altra perché il governatore Luca Zaia (ed ora anche Matteo Salvini) continua a dire che L’autonomia è il tema prioritario per il Carroccio, altrimenti la coalizione di un futuro possibile governo di centrodestra non andrà lontano, ma Fratelli d’Italia arriva una risposta molto cauta. Un sondaggio Demos, pubblicato dal Gazzettino alcuni giorni fa disegna una situazione scioccante per i vertici leghisti, che alle Europee del 2019 sfiorarono la maggioranza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Lo scontro tra Fratelli d’Italia esi fa incandescente in, a causa dei sondaggi elettorali e del. Da una parte perché le previsioni di voto attribuiscono al partito di Giorgia Meloni il 30 per cento dei voti, in, più del doppio, che annasperebbe attorno al 14 per cento. Dall’altra perché il governatore Luca Zaia (ed ora anche Matteo Salvini) continua a dire cheè il tema prioritario per il Carroccio, altrimenti la coalizione di un futuro possibile governo di centrodestra non andrà lontano, ma Fratelli d’Italia arriva una risposta molto cauta. Un sondaggio Demos, pubblicato dal Gazzettino alcuni giorni fa disegna una situazione scioccante per i vertici leghisti, che alle Europee del 2019 sfiorarono la maggioranza ...

