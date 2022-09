L’addio dell’orsetto Paddington alla regina Elisabetta: "Grazie di tutto" (Di venerdì 9 settembre 2022) Il loro simbolico incontro era diventato uno sketch realizzato dalla Bbc per i 70 anni di regno di sua maestà Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Il loro simbolico incontro era diventato uno sketch realizzato dBbc per i 70 anni di regno di sua maestà

