Kean, non lo voleva nessuno: ora si è preso la Juventus (Di venerdì 9 settembre 2022) Moise Kean è stato per tanto tempo un giocatore contestato, ma in questa stagione sembra essere pronto per cambiare la sua carriera a Torino. Per tutto il calciomercato estivo Moise Kean era considerato uno dei punti deboli della Juventus che andava in tutti i modi allontanato, ma dopo le prime giornate sembra essersi ritagliato un posto davvero importante per il campionato che verrà. LaPresseAvere la possibilità di lanciare dei giocatori di grande talento con la maglia della Juventus che derivino dal proprio settore giovanile è sicuramente sempre stato un grandissimo obiettivo di ogni società, con Moise Kean che lasciava davvero grandi speranze. Il ragazzo infatti aveva già messo in chiaro nella stagione 2018-19 come potesse essere un giocatore assolutamente in grado di poter giocare in una grande ...

asiiiaaaaaa : gia Kean è un cesso di suo se poi lo metti a destra la partita non la guardo - paolo1672 : @romeoagresti @GoalItalia Cuadrado deve riposare e ritornare quello di una volta. Mentre Kean deve solo ritornare n… - sonobiondaa_ : ah se parte kean titolare io non mi spreco neanche a vederla - Lord__Carry : Non siete pronti alla doppietta di Kean - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: Comunque ai mondiali non andranno Perin, Bonucci, Chiesa, Locatelli, Gatti,Kean, Cuadrado, De Sciglio, Rugani più Miretti, Fa… -