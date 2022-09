Inter, Bergomi: “Squadra impaurita e in difficoltà, troppa differenza con il Bayern” (Di venerdì 9 settembre 2022) Beppe Bergomi, Intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua in merito al momento che sta vivendo l’Inter, reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco: “Attualmente i nerazzurri sono in difficoltà. Lungi dai bavaresi essere la Squadra perfetta, ma la differenza con l’Inter è troppa. Credo che anche Inzaghi con le sue scelte abbia voluto dare una scossa ad una Squadra impaurita ed in difficoltà dal punto di vista fisico. L’assenza di Lukaku si è fatta sentire; all’Inter serviva proprio un giocatore in grado di impensierire la retroguardia del Bayern“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Beppevenuto dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua in merito al momento che sta vivendo l’, reduce dalla sconfitta in Champions League contro ilMonaco: “Attualmente i nerazzurri sono in. Lungi dai bavaresi essere laperfetta, ma lacon l’. Credo che anche Inzaghi con le sue scelte abbia voluto dare una scossa ad unaed indal punto di vista fisico. L’assenza di Lukaku si è fatta sentire; all’serviva proprio un giocatore in grado di impensierire la retroguardia del“. SportFace.

sportface2016 : #Inter, #Bergomi: “Squadra impaurita e in difficoltà, troppa differenza con il #BayernMonaco” - riccardo_n10 : @Inter , il commento di Bergomi a @SkySport sulla brutta prestazione dei nerazzurri in Champions ???? - InterMagazine2 : SKY - Bergomi: 'Inter in difficoltà, col Bayern ha pesato l'assenza di Lukaku' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Bergomi: 'Inter in difficoltà, col Bayern ha pesato l'assenza di Lukaku' - CalcioPillole : #Inter, #Bergomi: 'Squadra non in fiducia e la mancanza di #Lukaku pesa'. -