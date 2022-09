Il principe Carlo spezzato dalla triste decisione: da un figlio non se lo sarebbe mai aspettato (Di venerdì 9 settembre 2022) Il principe Carlo non si sarebbe mai aspettato di ricevere un no. Questo ha significato estrema tristezza nell’uomo. Il figlio della Regina Elisabetta II, non ha passato di certo un bel periodo. La perdita del padre e l’allontanamento di Harry hanno sicuramente messo a dura prova l’uomo. Il principe Carlo-Altranotizia (fonte: Google)Il principe Carlo e la moglie Camilla, hanno trascorso le vacanze estive nella loro tenuta e sembra che avessero intenzione di passare delle vacanze differenti ma non è stato possibile. Carlo non ha potuto fare altro che accettare la decisone. Sapete di cosa stiamo parlando? Il principe Carlo spezzato ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) Ilnon simaidi ricevere un no. Questo ha significato estremazza nell’uomo. Ildella Regina Elisabetta II, non ha passato di certo un bel periodo. La perdita del padre e l’allontanamento di Harry hanno sicuramente messo a dura prova l’uomo. Il-Altranotizia (fonte: Google)Ile la moglie Camilla, hanno trascorso le vacanze estive nella loro tenuta e sembra che avessero intenzione di passare delle vacanze differenti ma non è stato possibile.non ha potuto fare altro che accettare la decisone. Sapete di cosa stiamo parlando? Il...

MediasetTgcom24 : Regno Unito col fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta: ?? Carlo e Camilla sono già a Balmoral ?? Il pri… - Agenzia_Ansa : Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza di Balmoral con la consorte Camilla per star… - fanpage : Il principe Carlo insieme alla moglie Camilla è arrivato a Balmoral, in Scozia, al fianco della madre, la regina El… - AndreaLompio53 : @terrybarte @florastr 'La moglie di Carlo, Camilla, la duchessa di Cornovaglia, sarà conosciuta come la regina cons… - PietroMecarozzi : RT @umbasdeez: Il Principe Carlo dopo l’incoronazione mentre spiega com’è diventare Re a 73 anni: -