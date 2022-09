Il mare sposa lo spazio, via al via progetto Grimaldi Satellite Assisted Berthing (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Agenzia Spaziale Europea (Esa) – attraverso il programma Navisp e con il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), ha assegnato al Gruppo Grimaldi – uno dei maggiori gruppi armatoriali a livello internazionale con sede a Napoli ed una flotta di 130 navi di proprietà, 10 in costruzione e 10 in fase di progetto – il progetto Gsab (Grimaldi Satellite Assisted Berthing) per sviluppare e validare il primo sistema a guida assistita con tecnologia satellitare per le manovre di attracco di navi Pctc (Pure Car & Truck Carrier) di grandi dimensioni. Grimaldi – spiega una nota – coordinerà un team internazionale con la norvegese Kongsberg, leader di settore e progettista della tecnologia di ricezione ed elaborazione dei segnali, ed il Consorzio ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Agenzia Spaziale Europea (Esa) – attraverso il programma Navisp e con il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), ha assegnato al Gruppo– uno dei maggiori gruppi armatoriali a livello internazionale con sede a Napoli ed una flotta di 130 navi di proprietà, 10 in costruzione e 10 in fase di– ilGsab () per sviluppare e validare il primo sistema a guida assistita con tecnologia satellitare per le manovre di attracco di navi Pctc (Pure Car & Truck Carrier) di grandi dimensioni.– spiega una nota – coordinerà un team internazionale con la norvegese Kongsberg, leader di settore e progettista della tecnologia di ricezione ed elaborazione dei segnali, ed il Consorzio ...

antomos5589 : @janavel7 Stiamo andando dentro un mare di merda e tu ti chiedi perché la Meloni non si sposa. Cambia medico di base ???????? - ship2shore_it : Gruppo Grimaldi ed ESA, quando 'Il mare sposa lo spazio' - TORREDAMARE : Grimaldi Group. “Il Mare Sposa Lo Spazio” - lagrandedeesse : RT @zHenjo99: 'Siamo sempre tragicamente soli, come spuma delle onde che si illude di essere sposa del mare e invece non ne è che concubin… - martinii_bruno : La luna, la notte, il mare l'amore gli ingredienti dei sognatori... ????? Ti ricordi le notti a parlare E a incollar… -