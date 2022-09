God Save the Queen, dopo la morte della regina Elisabetta cambia anche l’inno (Di venerdì 9 settembre 2022) Con la scomparsa di Sua Maestà, sarà modificato il testo del brano che nelle occasioni ufficiali accompagna tradizionalmente il Regno Unito, e non solo: sostituita la parola Queen e i pronomi saranno declinati al maschile. Una versione che, considerata la linea diretta di successione, sembra destinata a durare a lungo Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 settembre 2022) Con la scomparsa di Sua Maestà, sarà modificato il testo del brano che nelle occasioni ufficiali accompagna tradizionalmente il Regno Unito, e non solo: sostituita la parolae i pronomi saranno declinati al maschile. Una versione che, considerata la linea diretta di successione, sembra destinata a durare a lungo

