Giorgia Meloni vola al 26,5%: il Pd dietro di oltre 5 punti (Di venerdì 9 settembre 2022) A poche ore dallo stop ai sondaggi elettorali emerge chiaramente l'orientamento degli italiani che vogliono Giorgia Meloni premier, la prima donna a Palazzo Chigi. Fratelli d'Italia infatti si attesta al 26,5% staccando i dem di oltre 5 punti. Il Pd in effetti scende al 21,1%. Il sondaggio Proger Index Research per Piazzapulita, a meno di 20 giorni dalle elezioni 2022 del 25 settembre, rileva la crescita di Fratelli d'Italia, sempre più primo partito, ad un passo dal raggiungere la soglia del 30%. Alle spalle dei dem (staccatissimi) crescono i grillini (14%) che sarebbero avanti alla Lega (11%). Azione-Italia Viva con il 7,2% si contende il voto moderato con Forza Italia (7%). Seguono Verdi-Sinistra Italiana (4%) e Italexit (3%).

