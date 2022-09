F1, Lewis Hamilton: “Non riusciamo a essere veloci, la Ferrari sembra avere qualcosa in più” (Di venerdì 9 settembre 2022) Lewis Hamilton chiude con una settima posizione ben poco soddisfacente il suo venerdì del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Monza, dove ha vinto in ben 5 occasioni in carriera, il pilota del team Mercedes ha confermato quel che si temeva, ovvero che la W13 avrebbe potuto soffrire sul lay-out della pista brianzola. Il suo crono lo ha relegato a ben 839 millesimi dalla migliore prestazione della FP2, l’1:21.664 di Carlos Sainz, a 117 millesimi anche dal suo compagno di scuderia George Russell. Nel corso di alcuni team radio il “Re Nero” si è lamentato della sua Freccia d’argento, puntando l’indice sulla poca stabilità della sua vettura. La sua analisi del venerdì monzese ai microfoni di Sky Sports UK: “Abbiamo apportato alcune modifiche all’assetto, niente di clamoroso, ma in qualche modo ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022)chiude con una settima posizione ben poco soddisfacente il suo venerdì del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Monza, dove ha vinto in ben 5 occasioni in carriera, il pilota del team Mercedes ha confermato quel che si temeva, ovvero che la W13 avrebbe potuto soffrire sul lay-out della pista brianzola. Il suo crono lo ha relegato a ben 839 millesimi dalla migliore prestazione della FP2, l’1:21.664 di Carlos Sainz, a 117 millesimi anche dal suo compagno di scuderia George Russell. Nel corso di alcuni team radio il “Re Nero” si è lamentato della sua Freccia d’argento, puntando l’indice sulla poca stabilità della sua vettura. La sua analisi del venerdì monzese ai microfoni di Sky Sports UK: “Abbiamo apportato alcune modifiche all’assetto, niente di clamoroso, ma in qualche modo ...

