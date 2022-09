F1 GP Italia Monza, Horner: “Progetto Porsche non adatto. Perez? Si sta avvicinando a Max” (Di venerdì 9 settembre 2022) “Abbiamo discusso questo Progetto con Porsche ed abbiamo ritenuto che non fosse adatto al nostro percorso. La Red Bull ha scelto di essere un costruttore di motori più di 18 mesi fa e in questo periodo abbiamo reclutato alcuni dei migliori talenti della F1?. A chiudere ufficialmente il possibile accordo tra Red Bull e Porsche ci pensa il team principal Christian Horner. “Ora abbiamo oltre 300 persone in Red Bull Powertrains e abbiamo costruito una fabbrica in 55 settimane – ha proseguito Horner ai microfoni di Sky dopo le prove libere del Gran Premio di Monza – producendo il primo motore Red Bull”. Due parole, immancabili, sui risultati della vettura con Max Verstappen che, come di consueto, ha prevalso su Sergio Perez, finito a distacchi siderali ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) “Abbiamo discusso questoconed abbiamo ritenuto che non fosseal nostro percorso. La Red Bull ha scelto di essere un costruttore di motori più di 18 mesi fa e in questo periodo abbiamo reclutato alcuni dei migliori talenti della F1?. A chiudere ufficialmente il possibile accordo tra Red Bull eci pensa il team principal Christian. “Ora abbiamo oltre 300 persone in Red Bull Powertrains e abbiamo costruito una fabbrica in 55 settimane – ha proseguitoai microfoni di Sky dopo le prove libere del Gran Premio di– producendo il primo motore Red Bull”. Due parole, immancabili, sui risultati della vettura con Max Verstappen che, come di consueto, ha prevalso su Sergio, finito a distacchi siderali ...

