Due ordigni e scritta in arabo in pacco sospetto a Milano (Di venerdì 9 settembre 2022) Sarebbero due gli ordigni artigianali trovati stamattina nei pressi di un palazzo in via Larga 26 a Milano in cui ha sede il consolato libanese. L'allarme è scattato dopo il rinvenimento di un pacco ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Sarebbero due gliartigianali trovati stamattina nei pressi di un palazzo in via Larga 26 ain cui ha sede il consolato libanese. L'allarme è scattato dopo il rinvenimento di un...

