Crotone | presentati dalla federazione provinciale del Pd crotonese i candidati alle prossime elezioni nazionali

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 9 settembre 2022) Più si avvicina la data dellepolitiche (25 settembre) e più si intensifica la campagna elettorale da parte di ogni partito e coalizioni., Città capoluogo, si conferma crocevia di ogni schieramento per presentare i propri. Il Pdha scelto la sala del consiglio comunale che è risultata, per l’occasione, inadeguata per contenere tutti i presenti. Una sala comunale gremita e curiosa per conoscere da vicino idi altre province e per sostenere quelli locali Ad introdurre la giornata Andrea Devona, capogruppo Pd in consiglio Comunale, il quale ha esortato ia esporre la loro proposta politica per questo territorio. Come da scaletta, i primi interventi hanno riguardato iall’uninominale: Gianni ...