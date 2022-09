Cobra Kai 5 da oggi disponibile in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 9 settembre 2022) Alle ore 9:00 di, venerdì 9 settembre, saranno disponibili su Netflix tutti gli episodi della quinta stagione diKai, la serie tv spin-off dei film del celebre franchise Karate Kid andati in onda negli anni Ottanta. In questo nuovo capitolo Daniel LaRusso dovrà vedersela con l’ambizione smisurata di Terry Silver, all’indomani dell’inaspettato epilogo dell’ultimo torneo di All Valley. L’ex amico di John Kreese (se ancora non lo avete fatto, guardate gli ultimi episodi della quarta stagione e capirete perché diciamo ex) vuole espandere l’impero delKai ai massimi livelli, con il chiaro intento di dominare il karate ancora a lungo. Quale sarà la risposta di LaRusso? E quale ruolo avrà il misterioso personaggio che contatterà nel corso della nuova stagione per aiutarlo a sfidare Silver? Di seguito tutto quello da sapere ...