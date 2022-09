Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica: avviso proroga termini (Di venerdì 9 settembre 2022) Con avviso PON 73851 del 6 settembre vengono prorogati i termini per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e chiusura progetto nella piattaforma GPU. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 settembre 2022) ConPON 73851 del 6 settembre vengonoti iper l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e chiusura progetto nella piattaforma GPU. L'articolo .

