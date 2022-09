HuffPostItalia : Alessandra Ghisleri: 'Meloni può crescere ancora, Salvini fatica. M5s sta creando scompensi al Pd al sud' - valtaro : #Sondaggi, Alessandra Ghisleri: 'Ecco le paure degli italiani che chiedono ai leader risposte ...… - lievemente : Sondaggio di Alessandra Ghisleri, chi fa il botto: una cifra clamorosa - paolo77jpm : RT @CavalloTorre: Che disponibilità hanno gli italiani a fare sacrifici? Alessandra #Ghisleri #ilCavalloelaTorre - RaiTre : RT @CavalloTorre: Che disponibilità hanno gli italiani a fare sacrifici? Alessandra #Ghisleri #ilCavalloelaTorre -

Liberoquotidiano.it

La prima vittima a cadere sul campo, si fa per dire, della guerra energetica è la povera. La regina dei sondaggi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, discetta di ...Carlo Calenda è di buon umore mentre guarda l'ultimo sondaggio targatoche quota il Terzo Polo dell'ex ministro e di Renzi al 7,8%: "Io sono convinto di arrivare in doppia cifra a ... Alessandra Ghisleri, attenta: Mario Draghi adesso ti osserva (i capelli) Intervista alla direttrice di Euromedia Research sugli ultimi sondaggi e sul rush finale verso il voto del 25 settembre: "Ci sono molti elettori ...In aumento anziché in diminuzione, alcuni sondaggi li attestano addirittura intorno al 42%. In maggioranza giovanissimi. Ma almeno il 10% alla fine si ...