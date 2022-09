Alberto Matano, la confessione dopo il matrimonio con Riccardo: “Qualcosa è cambiato”, a cosa si riferisce (Di venerdì 9 settembre 2022) Alberto Matano è uno dei personaggi più amati del mondo Rai: non solo lo riconoscono gli spettatori, che con alti livelli di audience confermano di gradire la sua conduzione. Anche sul lavoro è apprezzato per la sua gentilezza, generosità ed eleganza nei modi da tanti colleghi. Il 2022 per lui è stato un anno di riconoscimenti, sia perché è stato confermato alla conduzione de La Vita in Diretta, programma seguitissimo che lo vede al timone, sia perché ha vissuto un momento di grande gioia personale con il matrimonio con il compagno Riccardo, con il quale condivide la quotidianità da moltissimi anni. Ora, in un’intervista, ha però spiegato che la sua vita ha attraversato recentemente degli smottamenti non indifferenti. Alberto Matano, il matrimonio e il coming ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 settembre 2022)è uno dei personaggi più amati del mondo Rai: non solo lo riconoscono gli spettatori, che con alti livelli di audience confermano di gradire la sua conduzione. Anche sul lavoro è apprezzato per la sua gentilezza, generosità ed eleganza nei modi da tanti colleghi. Il 2022 per lui è stato un anno di riconoscimenti, sia perché è stato confermato alla conduzione de La Vita in Diretta, programma seguitissimo che lo vede al timone, sia perché ha vissuto un momento di grande gioia personale con ilcon il compagno, con il quale condivide la quotidianità da moltissimi anni. Ora, in un’intervista, ha però spiegato che la sua vita ha attraversato recentemente degli smottamenti non indifferenti., ile il coming ...

