Agenzia delle Entrate, attenzione alle false email: come difendersi (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum completo con gli indirizzi email falsi che contengono delle truffe, invitando i contribuenti a fare attenzione e a non cadere nella trappola degli hacker. Si tratta di tentativi di phishing, ovvero di truffe inserite in email provenienti da siti apparentemente rispettabili, che richiedono di fornire i nostri dati di login per accedere a un servizio. Agenzia delle Entrate, le email a cui prestare attenzione Secondo il vademecum pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve fare particolare attenzione alle seguenti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 settembre 2022) L’ha pubblicato un vademecum completo con gli indirizzifalsi che contengonotruffe, invitando i contribuenti a faree a non cadere nella trappola degli hacker. Si tratta di tentativi di phishing, ovvero di truffe inserite inprovenienti da siti apparentemente rispettabili, che richiedono di fornire i nostri dati di login per accedere a un servizio., lea cui prestareSecondo il vademecum pubblicato dall’, il contribuente deve fare particolareseguenti ...

