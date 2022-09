A che punto è Eurobasket 2022 (Di venerdì 9 settembre 2022) Nei matrimoni l’antipasto è un momento particolarmente ricco di varietà di pietanze, che serve a prepararti alle portate principali del ricevimento di nozze. Questa funzione è la stessa svolta dalla fase a gironi di Eurobasket 2022, che oltre a disegnare il tabellone a eliminazione che prenderà il via domani a Berlino, ci ha restituito diverse impressioni significative sulle 16 squadre che si contenderanno il trono del basket europeo. Tra le otto che lasciano il torneo dopo cinque partite le sorprese sono poche – le esclusioni che hanno destato maggior stupore sono probabilmente quelle di Georgia e Israele –, ma qualche variabile imprevista tra scontri diretti e classifiche avulse ci restituisce un bracket pieno di match interessanti già a partire dagli ottavi di finale. Azzurro più di lotta che di governo Tre vittorie, due sconfitte, un po’ di ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 9 settembre 2022) Nei matrimoni l’antipasto è un momento particolarmente ricco di varietà di pietanze, che serve a prepararti alle portate principali del ricevimento di nozze. Questa funzione è la stessa svolta dalla fase a gironi di, che oltre a disegnare il tabellone a eliminazione che prenderà il via domani a Berlino, ci ha restituito diverse impressioni significative sulle 16 squadre che si contenderanno il trono del basket europeo. Tra le otto che lasciano il torneo dopo cinque partite le sorprese sono poche – le esclusioni che hanno destato maggior stupore sono probabilmente quelle di Georgia e Israele –, ma qualche variabile imprevista tra scontri diretti e classifiche avulse ci restituisce un bracket pieno di match interessanti già a partire dagli ottavi di finale. Azzurro più di lotta che di governo Tre vittorie, due sconfitte, un po’ di ...

