Ultime Notizie – Superenalotto oggi estrazione, numeri 8 settembre 2022 (Di giovedì 8 settembre 2022) Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto. La combinazione vincente è: 18, 26, 39, 50, 71, 90 numero Jolly 41 e SuperStar 35. Sono stati realizzati 14 ‘5’ che vincono 18.553 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 269 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso. La combinazione vincente è: 18, 26, 39, 50, 71, 90 numero Jolly 41 e SuperStar 35. Sono stati realizzati 14 ‘5’ che vincono 18.553 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 269 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Romagialloross4 : ??? #Mourinho: 'Risultato bugiardo, sembra che nelle ultime due partite tutto vada contro di noi' #LudogoretsRoma… - mila_lavi : RT @GeppoErfolle: Giada De Luca, 17 anni, non è più rientrata e la mamma e' disperata Fate girare grazie. #GiadaDeLuca -