Ultime Notizie Roma del 08-09-2022 ore 14:10 (Di giovedì 8 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla rotazione da parte di Francesco Vitale il maltempo torna a colpire l’Italia spingendosi fino in Toscana a Como La grandine ha causato ingenti danni con numerose strade chiuse per allagamenti smottamenti il paese di Blevio è stato invaso da fiumi di fango e detriti i violenti temporali hanno colpito anche la sponda lecchese del lago di Como provocando forti disagi alla circolazione la superstrada 36 che collega Milano la Valtellina è chiusa all’altezza di Lecco in direzione nord una tromba d’aria si è abbattuta sulla parte Veronese del Lago di Garda danni cieli forti piogge anche a Livorno e allagamenti e frane in Trentino continua la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre Rigoletto a torna sul concetto di voto utile siamo gli unici che possono vincere nei collegi in animali che non vuole la destra ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla rotazione da parte di Francesco Vitale il maltempo torna a colpire l’Italia spingendosi fino in Toscana a Como La grandine ha causato ingenti danni con numerose strade chiuse per allagamenti smottamenti il paese di Blevio è stato invaso da fiumi di fango e detriti i violenti temporali hanno colpito anche la sponda lecchese del lago di Como provocando forti disagi alla circolazione la superstrada 36 che collega Milano la Valtellina è chiusa all’altezza di Lecco in direzione nord una tromba d’aria si è abbattuta sulla parte Veronese del Lago di Garda danni cieli forti piogge anche a Livorno e allagamenti e frane in Trentino continua la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre Rigoletto a torna sul concetto di voto utile siamo gli unici che possono vincere nei collegi in animali che non vuole la destra ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - onvlysofi : RT @demissheart: Letteralmente noi dopo aver letto le ultime notizie sulla #QueenElizabeth - http_arcaro : RT @demissheart: Letteralmente noi dopo aver letto le ultime notizie sulla #QueenElizabeth -