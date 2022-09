Ultime Notizie – Morte Regina Elisabetta, Biden: “Ha segnato un’era” (Di giovedì 8 settembre 2022) Elisabetta II “è stata più di una Regina, ha segnato un’era”. A dirlo è il presidente americano Joe Biden, in una dichiarazione di cordoglio insieme alla moglie Jill per la Morte della sovrana, “fonte di conforto e orgoglio per generazioni di britannici, molti dei quali non hanno mai conosciuto il paese senza di lei”. “Negli anni a venire, ci auguriamo di continuare a mantenere una stretta amicizia con il re e la Regina consorte. Oggi, i pensieri e le preghiere di tutti gli Stati Uniti sono con il popolo del Regno Unito e del Commonwealth nel loro dolore”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022)II “è stata più di una, ha”. A dirlo è il presidente americano Joe, in una dichiarazione di cordoglio insieme alla moglie Jill per ladella sovrana, “fonte di conforto e orgoglio per generazioni di britannici, molti dei quali non hanno mai conosciuto il paese senza di lei”. “Negli anni a venire, ci auguriamo di continuare a mantenere una stretta amicizia con il re e laconsorte. Oggi, i pensieri e le preghiere di tutti gli Stati Uniti sono con il popolo del Regno Unito e del Commonwealth nel loro dolore”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - corgiallorosso : #LudogoretsRoma, la moviola: mancano due calci di rigore per i giallorossi - corgiallorosso : #LudogoretsRoma 2-1, le pagelle di CGR: la scossa di Shomurodov non basta -