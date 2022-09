Tutti i premier della regina Elisabetta: da Churchill a Truss ha stretto la mano a 12 uomini e 3 donne in 70 anni. La video-scheda (Di giovedì 8 settembre 2022) Winston Churchill, 1951-1955; Anthony Eden, 1955-1957; Harold Macmillan, 1957-1963; Alec Douglas-Home, 1963-64; Harold Wilson, 1964-1970; Edward Heath, 1970-1974; Harold Wilson, 1974-1976 (secondo incarico); James Callaghan, 1976-1979; Margaret Thatcher, 1979-1990; John Major, 1990-1997; Tony Blair, 1997-2007; Gordon Brown 2007-2010; David Cameron, 2010-2016; Theresa May, 2016-2019; Boris Johnson, 2019-2022 e Liz Truss 2022. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Winston, 1951-1955; Anthony Eden, 1955-1957; Harold Macmillan, 1957-1963; Alec Douglas-Home, 1963-64; Harold Wilson, 1964-1970; Edward Heath, 1970-1974; Harold Wilson, 1974-1976 (secondo incarico); James Callaghan, 1976-1979; Margaret Thatcher, 1979-1990; John Major, 1990-1997; Tony Blair, 1997-2007; Gordon Brown 2007-2010; David Cameron, 2010-2016; Theresa May, 2016-2019; Boris Johnson, 2019-2022 e Liz2022. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

