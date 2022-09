Torna l’Europa League: come vedere le partite delle italiane gratis (Di giovedì 8 settembre 2022) Con l’arrivo di settembre e l’inizio dei campionati nazionali che già da diverse settimane stanno tenendo incollati milioni di tifosi e appassionati, Torna anche la magia delle coppe europee. Se da un lato c’è sempre grande attenzione nel nostro Paese nei confronti della Champions League (il torneo continentale più prestigioso, che quest’anno vede la partecipazione di quattro squadre italiane qualificate direttamente alla fase a gironi), molto alte sono le aspettative anche per le due compagini di Serie A impegnate nella Uefa Europa League, che dalla stagione 2009-2010 ha sostituito il precedente formato storico della Coppa Uefa. Ai nastri di partenza ci sono la Roma allenata da José Mourinho – reduce da una campagna acquisti estiva molto esaltante, che la proietta di diritto tra le favorite della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 settembre 2022) Con l’arrivo di settembre e l’inizio dei campionati nazionali che già da diverse settimane stanno tenendo incollati milioni di tifosi e appassionati,anche la magiacoppe europee. Se da un lato c’è sempre grande attenzione nel nostro Paese nei confronti della Champions(il torneo continentale più prestigioso, che quest’anno vede la partecipazione di quattro squadrequalificate direttamente alla fase a gironi), molto alte sono le aspettative anche per le due compagini di Serie A impegnate nella Uefa Europa, che dalla stagione 2009-2010 ha sostituito il precedente formato storico della Coppa Uefa. Ai nastri di partenza ci sono la Roma allenata da José Mourinho – reduce da una campagna acquisti estiva molto esaltante, che la proietta di diritto tra le favorite della ...

FrancyMuso : RT @LucaSuadoni: Ci sono stati giorni amari che C’avevo solamente te E poco altro per star bene… Oggi serve vincere per far tornare tutti i… - TriesteNext : TORNA TRIESTE NEXT: DAL 22 AL 24 SETTEMBRE IL FESTIVAL DELLA RICERCA SCIENTIFICA 80 eventi, 300 relatori in presenz… - dreamsateIlite : noi con harry appena torna in europa l’anno prossimo - PD_Lazio : Torna la Festa de L'Unità della Provincia di Roma dedicata alle elezioni politiche. ?? Il 9, 10 e 11 settembre 'Rac… - LucaSuadoni : Ci sono stati giorni amari che C’avevo solamente te E poco altro per star bene… Oggi serve vincere per far tornare… -