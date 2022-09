Torna al Teatro di Saronno l’artista e performer Simona Atzori di Gerenzano

CSVNA : Torna Vincenzo Bellini al teatro San Carlo - AbruzzoBlog : RT @MarsicaW: CLAUDIO BAGLIONI TORNA IN CONCERTO AL TEATRO MARIA CANIGLIA DI SULMONA IL PROSSIMO 7 FEBBRAIO 2023 SULMONA - Il nuovo tour di… - milanomagazine : Dal 7 al 16 ottobre torna a Modena, Bologna, Cesena e Vignola uno degli appuntamenti più attesi di ERT/Teatro Nazio… - MarsicaW : CLAUDIO BAGLIONI TORNA IN CONCERTO AL TEATRO MARIA CANIGLIA DI SULMONA IL PROSSIMO 7 FEBBRAIO 2023 SULMONA - Il nuo… - BariLive : Torna del Teatro Margherita il World Press Photo -

...dal 27 settembre all'8 ottobre in un'inedita collocazione autunnale e per la prima volta con una sezione interamente in inglese. "Continua il percorso nell'esplorazione del connubio tra...MUSICA Music Awards Il 9 e 10 settembre 2022 tornano i grandi premi della musica Italiana,... del cinema, dello sport e del. Pink Floyd Legend A quattro anni del grande successo ottenuto ...Un palcoscenico virtuale, all'interno di un'esclusiva stanza su Spatial a lei dedicata, di cui sarà la padrona di casa sotto forma di avatar. "Chi di voi stasera sarà nel MetadUrso" scrive sui social ...I solisti sono Mandy Fredrich, Marie-Claude Chappuis, AJ Glueckert e Tareq Nazmi. Il concerto recupera quello saltato due volte per misure anti-covid I solisti sono Mandy Fredrich, Marie-Claude Chappu ...