Tennis | Sinner perde un match epocale | agli US Open avanza Alcaraz

(Di giovedì 8 settembre 2022) I due giocano per quasi tutta la notte A New York, la notte dei quarti degli USè stata animata daltra Jannike Carlos. I due si danno batta per tutte la notte e alla fine ha la meglio lo spagnolo. Quest’ultimo vendica le recenti sconfitte subite per mano dell’azzurro. Spiace per Jannik che spreca unPoint nel quarto set e si fa rimontare. I due, ormai amici anche fuori dal campo, danno vita però a uno spettacolo unico sfoggiando un livello dialtissimo. Speranza e convinzione di tutti è che questo sia solo uno dei capitolo iniziali di una rivalità destinata a perdurare nel tempo.esce di scena ai quarti degli US(così come Berrettini) con il punteggio di 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3. we ...

Eurosport_IT : MAGIA SINNER ????????? Jannik chiude così il match ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen | #USOpen2022 | #Tennis |… - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia ci sono due azzurri ai quarti dello #USOpen: #Berrettini e #Sinner, ci fate sognare… - gippu1 : Alle 2:50 del mattino #Alcaraz vince una partita-monumento di 5 ore e 15 minuti che istruisce ancora una volta i pi… - anto_galli4 : RT @ReKrogold: Mettevi comunque in testa che il campione nel tennis italianano è solo uno Jannik #Sinner - Pally84 : RT @GeorgeSpalluto: Sinner: 'Penso di essere migliorato molto fisicamente nell'ultimo mese. Mi sento sicuramente più pronto a giocare quest… -

Nella prima settimana non ho giocato il mio miglior, ma lui è quel tipo di giocatore che ti fa alzare il livello '.Ma nel, sport crudele, il pareggio non è previsto. Il quinto set finisce 6 - 3 per lo spagnolo. Per, oltre agli applausi, resta l'amaro in bocca per un'occasione sfumata. Quel che resta,...Tennis - Flash, Focus, Interviste, Italiani, US Open | "Alcaraz è un tipo di giocatore che ti fa alzare di livello. Certi punti chiave avrei potuto giocarli meglio" così Jannik Sinner, dopo la cocente ...Non ce l'ha fatta Jannik Sinner ad approdare alle semifinali degli Us Open di Tennis. Dopo un match maratona di oltre 5 ore, l'altoatesino ha ceduto al baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz con ...