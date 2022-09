Studio americano rivela: "Chi ha avuto il Covid non ha bisogno di vaccinarsi. Quarta dose sarebbe inutile" (Di giovedì 8 settembre 2022) "La memoria immunologica per il SARS - CoV - 2 permane a lungo nell'organiso , perccio chi ha già contratto il virus non ha più bisogno del vaccino". E' quanto è emerso da uno Studio di Altamedica. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) "La memoria immunologica per il SARS - CoV - 2 permane a lungo nell'organiso , perccio chi ha già contratto il virus non ha piùdel vaccino". E' quanto è emerso da unodi Altamedica. Il ...

Ade9515 : RT @CellinoLuigi: Uno studio americano stima Russia al collasso entro il prossimo anno e ci chiede quindi di tenere duro senza discutere. M… - Edgeoftown1 : @MarioDr03091691 @jacopo_iacoboni Ahh, un grande studio americano..Neanche nomina BRICS, figurati la serietà. - Simone_Gpg : RT @Simone_Gpg: Cioè fatemi capire bene... il financial times (americano) dice a noi italiani (cucina più buona del mondo) quale vino usare… - Simone_Gpg : Cioè fatemi capire bene... il financial times (americano) dice a noi italiani (cucina più buona del mondo) quale vi… - Simone_Gpg : @Corriere Cioè fatemi capire bene... il financial times (americano) dice a noi italiani (cucina più buona del mondo… -