Sonia Bruganelli | Che asfaltata | spunta lo spiacevole retroscena | “Mi ha creato tensione!”

(Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dalla serata inaugurale, emergono curiose indiscrezioni su: ecco spiegato in turn-over delle opinioniste.(fonte youtube)La vulcanica e lapidariaè pronta ad occupare nuovamente la sua poltroncina rossa nello studio di Alfonso Signorini. A differenza della collega Adriana Volpe, infatti, la consorte di Paolo Bonolis è stata riconfermata nel ruolo di opinionista del “GF Vip”, nonostante avesse preannunciato di non voler presenziare ulteriormente al programma. Uno dei tratti distintivi dell’ultima edizione è stato certamente rappresentato dalla sua contrapposizione con la famosa soubrette made-in-RAI, recentemente rimpiazzata dalla cantante Orietta Berti. Dopo settimane di illazioni, il conduttore Alfonso ...

Al timone Alfonso Signorini, che sarà affiancato da due opinioniste d'eccezione, e Orietta Berti. Per quanto riguarda il cast, invece, nelle ultime settimane era resa nota la conferma di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e negli ultimi giorni è arrivata la conferma di Pamela Prati.