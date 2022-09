Sei sorelle su Rai Premium c’è la data: prima serata per la soap spagnola (Di giovedì 8 settembre 2022) Vi abbiamo già parlato della decisione della Rai di non mandare in onda Sei sorelle nel pomeriggio della rete, di scegliere per questa settimana le repliche del Paradiso delle signore e di decidere cosa fare con la soap in un secondo momento. E il pubblico, che si aspettava di vedere almeno questa settimana gli altri episodi di Sei sorelle, si è ritrovato senza poter più vedere la soap spagnola. Il motivo di questa scelta, si lega agli ascolti di Sei sorelle: la soap ha deluso le aspettative della Rai e gli ascolti sono stati molto bassi per tutta l’estate. Per cui visto che dal 5 settembre su Rai 1 sono ripartiti sia La vita in diretta che Oggi è un altro giorno, Rai 1 ha deciso di ripartire con Il Paradiso delle signore. Come vi avevamo detto però, la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 settembre 2022) Vi abbiamo già parlato della decisione della Rai di non mandare in onda Seinel pomeriggio della rete, di scegliere per questa settimana le repliche del Paradiso delle signore e di decidere cosa fare con lain un secondo momento. E il pubblico, che si aspettava di vedere almeno questa settimana gli altri episodi di Sei, si è ritrovato senza poter più vedere la. Il motivo di questa scelta, si lega agli ascolti di Sei: laha deluso le aspettative della Rai e gli ascolti sono stati molto bassi per tutta l’estate. Per cui visto che dal 5 settembre su Rai 1 sono ripartiti sia La vita in diretta che Oggi è un altro giorno, Rai 1 ha deciso di ripartire con Il Paradiso delle signore. Come vi avevamo detto però, la ...

