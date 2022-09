Politecnico di Milano: al via il Festival dell’Ingegneria (Di giovedì 8 settembre 2022) Il nucleare “verde” e la fusione. Il Design Thinking per umanizzare le tecnologie digitali. Le opportunità del Metaverso. Ma anche simulatori di guida, laboratori di Crash, la galleria del vento e, per i più piccoli, “Pronti al lancio!” e “Alla ricerca del tesoro perduto”. Sono solo alcuni tra i tanti appuntamenti della seconda edizione del Festival dell’Ingegneria, che si svolge dal 9 all’11 settembre al Campus Bovisa del Politecnico di Milano. Politecnico di Milano: al via il Festival dell’Ingegneria, dal 9 all’11. Nella foto, la prima edizione nel 2021. Leggi anche › Le materie scientifiche non sono “cose” da uomini. Cinque ingegnere ci spiegano il perché Il programma è molto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Il nucleare “verde” e la fusione. Il Design Thinking per umanizzare le tecnologie digitali. Le opportunità del Metaverso. Ma anche simulatori di guida, laboratori di Crash, la galleria del vento e, per i più piccoli, “Pronti al lancio!” e “Alla ricerca del tesoro perduto”. Sono solo alcuni tra i tanti appuntamenti della seconda edizione deldell’Ingegneria, che si svolge dal 9 all’11 settembre al Campus Bovisa deldidi: al via ildell’Ingegneria, dal 9 all’11. Nella foto, la prima edizione nel 2021. Leggi anche › Le materie scientifiche non sono “cose” da uomini. Cinque ingegnere ci spiegano il perché Il programma è molto ...

ilariamariotti5 : RT @DastuPolimi: Città e Regioni in transizione XLIII Conferenza Scientifica Annuale #AISRe #DAStU & #DABC today at Politecnico di Milano… - Vixhobbit : RT @sabrimaggioni: Il piromane con 20 accendini che martedì 6 settembre ha incendiato i cestini vicino al Politecnico di Milano danneggiand… - antcampan : RT @sabrimaggioni: Il piromane con 20 accendini che martedì 6 settembre ha incendiato i cestini vicino al Politecnico di Milano danneggiand… - carmas75 : RT @andsnz: Qualche giorno fa un professore del politecnico di Milano mi diceva che non ci sono abbastanza moduli fotovoltaici quindi -> mi… - PolimericaNews : RT @polimi: ?? Ultimi giorni per candidarsi alle 211 nuove borse di dottorato al Politecnico di Milano bandite grazie agli investimenti del… -