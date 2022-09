Operazione London Bridge, ecco cosa succede dopo la morte della Regina (Di giovedì 8 settembre 2022) Il piano è pronto da anni e va dal giorno della morte di Sua Maestà al decimo successivo, quello del funerale. Sono coinvolti il governo e il nuovo Sovrano, Carlo Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 settembre 2022) Il piano è pronto da anni e va dal giornodi Sua Maestà al decimo successivo, quello del funerale. Sono coinvolti il governo e il nuovo Sovrano, Carlo

MatteoSorrenti : Se vi può interessare, nei tweet citati ho fatto un piccolo Thread riferito all'operazione London Bridge e tutto ciò che ne consegue - lafrench95 : RT @itxauro: mi stanno venendo i brividi solo a pensare che potrebbe essere in atto l’operazione london bridge #QueenElizabeth #reginaeli… - 91DFNCLSSX : @grqndrosie c'è in atto l'operazione del London Bridge - matycatrine02 : RT @adtoomuch: Operazione London Bridge: - in cosa consiste - è il nome in codice del piano che sarà eseguito nei giorni successivi alla… - chiamatemiG_ : Se l'operazione London Bridge è in atto come credo (visto le ultime azioni della BBC che è uno dei primi 'punti') s… -