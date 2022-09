Nizza vs FC Koln – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 settembre 2022) Giovedì 8 settembre ilospita l’FCin Europa Conference League. Per entrambe le squadre si tratterà della prima partita nella fase a gironi di questa competizione, nata come entità solo la scorsa stagione. Il calcio di inzio divs FCè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavs FC: a che punto sono le due squadreDopo aver perso il derby della Riviera in casa contro il Monaco domenica scorsa con uno striminzito 1-0, ilcercherà di riprendersi quando affronterà ilgiovedì. Lucien Favre ha avuto un inizio negativo al suo ritorno nel club con cui ha trascorso due stagioni di successo tra il 2016 e il 2018, conquistando solo cinque punti in sei partite di Ligue 1 e piazzandosi ...