Nizza-Colonia | gravi scontri tra ultras Sette feriti | due gravi VIDEO

(Di giovedì 8 settembre 2022)incidenti in Conference League tra glidele quelli del. La partita è stata posticipata per i disordini. Iche girano in rete sono allarmanti, così come le notizie che arrivano. Rmc Sport riporta la notizia di, di cui due. Un tifoso tedesco sarebbe incondizioni dopo essere caduto dalle tribune. Rmc Sport scrive: “Inizialmente considerato incerto, l’incontro tra l’OGCdovrebbe aver luogo. Secondo le nostre informazioni, la UEFA stava spingendo per non posticipare l’incontro, mentre le autorità locali avrebbero preferito annullarlo. L’organismo europeo teme incidenti più ...

DiMarzio : #UECL | Posticipata la gara tra @ogcnice e @fckoeln: scontri tra i tifosi - Gazzetta_it : Nizza-Colonia, scontri ultrà: un ferito grave, rinviato l’inizio della gara #EuropaLeague - Laercioluamaro : @GoalItalia Nizza Colonia non si affrontano a viso aperto, ma è un bel calcio. - GoalItalia : Delirio a Nizza, sfida posticipata ?? - Noibiancocelest : Nizza-Colonia, scontri allo stadio: un tifoso tedesco cade dalla tribuna, è grave -

, momenti di grande paura all'Allianz Riviera quelli che hanno preceduto la partita: le condizioni del tifoso Come riferito da RMC Sport, un tifoso tedesco è caduto da un'altezza di 5 ...Sempre nella stessa fascia delle ore 18.45 in scena anche Slovacko Partizan Belgrado e, valide per il Gruppo D. Con il Gruppo E si passa alle ore 21, quando sono in programma le due ...Nizza-Colonia, sfida valida per la prima giornata di Conference League, è stata momentaneamente posticipata per degli scontri sugli spalti fra le due tifoserie. Un tifoso tedesco è in condizioni gravi ...Scontri tra tifosi a Nizza, dove avrebbe dovuto disputarsi la gara di Conference League tra i francesi e il Colonia. Allo stadio le due tifoserie sono arrivate allo scontro: i tifosi tedeschi hanno pr ...