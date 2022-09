Montagnier e lo studio ritrattato sui «prioni killer» dei vaccini (Di giovedì 8 settembre 2022) Secondo un recente articolo di Gospa News, già nota per la diffusione di precedenti contenuti apprezzati nei gruppi No vax (ne abbiamo parlato qui, qui e qui), uno studio di Luc Montagnier e Jean-Claude Perez dimostrerebbe la presenza di «prioni killer» nella Spike, prodotta attraverso i vaccini contro il nuovo Coronavirus, che porterebbero a eventi avversi mortali. Non si tratta di un concetto nuovo, il Nobel francese ne aveva parlato già in una intervista nel 2021, sostenendo che i vaccini fossero collegati a malattie neurodegenerative (ne avevamo parlato qui). Anche Perez è una vecchia conoscenza, è lui lo «scienziato» citato da Montagnier che avrebbe scoperto sequenze di HIV nel SARS-CoV-2, una tesi priva di fondamento. Per chi ha fretta: La ricerca è stata ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Secondo un recente articolo di Gospa News, già nota per la diffusione di precedenti contenuti apprezzati nei gruppi No vax (ne abbiamo parlato qui, qui e qui), unodi Luce Jean-Claude Perez dimostrerebbe la presenza di «» nella Spike, prodotta attraverso icontro il nuovo Coronavirus, che porterebbero a eventi avversi mortali. Non si tratta di un concetto nuovo, il Nobel francese ne aveva parlato già in una intervista nel 2021, sostenendo che ifossero collegati a malattie neurodegenerative (ne avevamo parlato qui). Anche Perez è una vecchia conoscenza, è lui lo «scienziato» citato dache avrebbe scoperto sequenze di HIV nel SARS-CoV-2, una tesi priva di fondamento. Per chi ha fretta: La ricerca è stata ...

PiccoloPesceNer : @Ruby_Rubina3 @AntoniaMauro6 @OliviaNiolu @RoyDeVita Non avete voi, fautori del complotto sanitario mondiale, nessu… - MojojoCattaneo : @Picci67863123 @ArditoAspetto @barbarab1974 Ti spiego. Montagnier parlava, con tutto il diritto del mondo, di vacci… - MentoreSiesto : @TeddeValerio @radiosilvana @Alessan39357045 @LaBombetta76 @massimuccio007 Raoult: 'studio' fatto su DUE persone. M… - MentoreSiesto : @TeddeValerio @radiosilvana @Alessan39357045 @LaBombetta76 @massimuccio007 Quindi tu segui gente che non prova quel… - lucamazzotta69 : RT @Giura_Lucato_: @repubblica Dovresti nasconderti per intero dopo aver dato del pazzo a Montagnier alla luce dello studio pubblicato su L… -