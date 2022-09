Meloni: “Presidenzialismo? Con una bicamerale”, Letta mette in guardia (Di giovedì 8 settembre 2022) Negli ultimi giorni la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha rilanciato la proposta del Presidenzialismo aprendo al dialogo con gli altri partiti su quale modello e composizione adottare, puntando inoltre su un particolare metodo attuativo: la bicamerale. Opposizione nettissima l’ha offerta il Partito Democratico, il cui segretario Enrico Letta si è subito dichiarato contrario: “Il cuore della Costituzione non si tocca”, ha tuonato ieri contro la proposta Meloniana. “Se vinceremo anche noi vorremo discutere di riforma della Carta Costituzionale… e comunque lo faremo anche dall’opposizione”, ha dichiarato, indicando inoltre quello che secondo lui è il vero obbiettivo delle destre: “Tutta questa fretta, tutto questo ardore solo per mandare a casa Sergio Mattarella. Ma noi ci opporremo in ogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Negli ultimi giorni la leader di Fratelli d’Italia Giorgiaha rilanciato la proposta delaprendo al dialogo con gli altri partiti su quale modello e composizione adottare, puntando inoltre su un particolare metodo attuativo: la. Opposizione nettissima l’ha offerta il Partito Democratico, il cui segretario Enricosi è subito dichiarato contrario: “Il cuore della Costituzione non si tocca”, ha tuonato ieri contro la propostaana. “Se vinceremo anche noi vorremo discutere di riforma della Carta Costituzionale… e comunque lo faremo anche dall’opposizione”, ha dichiarato, indicando inoltre quello che secondo lui è il vero obbiettivo delle destre: “Tutta questa fretta, tutto questo ardore solo per mandare a casa Sergio Mattarella. Ma noi ci opporremo in ogni ...

