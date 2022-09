Mélenchon a Roma a sostegno di Unione Popolare: “La sinistra si è disinteressata del popolo” (Di giovedì 8 settembre 2022) Una visita diversa da quelle che avrebbe fatto in veste di Presidente della Repubblica francese, quella di Jean-Luc Mélenchon a Roma, che ieri ha tenuto un discorso in una piazza del Quadraro a sostegno di Luigi De Magistris e della sua lista Unione Popolare. Alle elezioni presidenziali dello scorso aprile Mélenchon, segretario del partito La France Insoumise, non si era qualificato al ballottaggio per poche migliaia di voti. Il suo programma era riuscito a mobilitare una larga parte della popolazione, raccogliendo otto milioni di voti. Nonostante la sconfitta nella corsa per la presidenza, alle elezioni legislative il gruppo parlamentare di sinistra guidato da lui ha conquistato un quarto dei seggi, privando il partito di Emmanuel Macron della maggioranza ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022) Una visita diversa da quelle che avrebbe fatto in veste di Presidente della Repubblica francese, quella di Jean-Luc, che ieri ha tenuto un discorso in una piazza del Quadraro adi Luigi De Magistris e della sua lista. Alle elezioni presidenziali dello scorso aprile, segretario del partito La France Insoumise, non si era qualificato al ballottaggio per poche migliaia di voti. Il suo programma era riuscito a mobilitare una larga parte della popolazione, raccogliendo otto milioni di voti. Nonostante la sconfitta nella corsa per la presidenza, alle elezioni legislative il gruppo parlamentare diguidato da lui ha conquistato un quarto dei seggi, privando il partito di Emmanuel Macron della maggioranza ...

Elezioni, eurodeputati M5S: "Smentiamo contatti con Mélenchon" 'Smentiamo nel modo più assoluto di aver mai contattato il leader di France Insoumise Jean - Luc Mélenchon. Le sue dichiarazioni rilasciate oggi a Roma sono prive di ogni fondamento', così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. Melenchon è venuto in Italia per dirci che è l'Unione Popolare di De Magistris a rappresentare la sinistra nel nostro Paese "Dovevo restare a casa mentre voi affrontate i fascisti" Così Melenchon ha detto ieri in un comizio a Roma, durante il quale ha anche ricordato: "L'Italia ha una fortuna ad avere Unione Popolare: ...