Meghan Markle ha svelato il suo shampo preferito: costa meno di 30 euro e lo adorano tutte (Di giovedì 8 settembre 2022) Impeccabile durante ogni apparizione, come in quelle più recenti nel Regno Unito e in Germania, Meghan Markle lascia sempre a bocca aperta i suoi fan per il suo stile semplice e ricercato. Se per quanto riguarda il trucco e l’outfit la duchessa del Sussex è una vera e propria icona di stile, anche quando si tratta di capelli i suoi consigli di bellezza sono sempre apprezzati. Lasciati lisci sulle spalle o legati in uno chignon spettinato, i capelli di Meghan appaiono sempre perfetti e il segreto per una capigliatura impeccabile sta tutto in uno shampoo che costa meno di 30 euro: Kerastase Discipline Bain Oléo-Relax. Il prodotto di bellezza a base di cheratina ha conquistato la moglie di Harry perché è in grado di domare anche la chioma più ribelle. Per avere un look ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 settembre 2022) Impeccabile durante ogni apparizione, come in quelle più recenti nel Regno Unito e in Germania,lascia sempre a bocca aperta i suoi fan per il suo stile semplice e ricercato. Se per quanto riguarda il trucco e l’outfit la duchessa del Sussex è una vera e propria icona di stile, anche quando si tratta di capelli i suoi consigli di bellezza sono sempre apprezzati. Lasciati lisci sulle spalle o legati in uno chignon spettinato, i capelli diappaiono sempre perfetti e il segreto per una capigliatura impeccabile sta tutto in unoo chedi 30: Kerastase Discipline Bain Oléo-Relax. Il prodotto di bellezza a base di cheratina ha conquistato la moglie di Harry perché è in grado di domare anche la chioma più ribelle. Per avere un look ...

vogue_italia : “Nessuno sapeva come gestirli”: Meghan Markle e Mariah Carrey hanno molto di più in comune di quel si pensi ? - lauritarodolfi : RT @VanityFairIt: La duchessa nel terzo episodio del suo podcast, Archetypes, ha raccontato che ai tempi della scuola era considerata «la r… - VanityFairIt : La duchessa nel terzo episodio del suo podcast, Archetypes, ha raccontato che ai tempi della scuola era considerata… - infoitcultura : Cos'ha detto Meghan Markle durante il suo primo discorso in UK (che ha fatto arrossire Harry) - kopp_co : Meghan Markle, il principe Harry si prende un giorno di riposo dopo i selfie con i fan in Germania La bellissima sp… -