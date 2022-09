LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Lodde 49/50, in pedana Rossetti e Cassandro puntano al massimo (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44 Rossetti e Cassandro salgono a 23 in questa seconda serie. Procedono praticamente in coppia. 11.41 Rossetti e Cassandro al momento sono tutti e due a 21. 11.38 Servono sessioni pressoché perfette per stare in alto, visto che la precisione di tutti i tiratori è stata sin qui assai elevata a LIVEllo di standard complessivo del contest. 11.35 Tammaro Cassandro è a 14. 11.32 Rossetti sale a 16. 11.29 Rossetti ora è a quota 11 piattelli rotti. 11.25 Primi piattelli per Cassandro. 11.22 Rossetti inizia a prendere ritmo. 11.17 Ora in pedana ci sono Rossetti e Cassandro. 11.14 Luigi ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.44salgono a 23 in questa seconda serie. Procedono praticamente in coppia. 11.41al momento sono tutti e due a 21. 11.38 Servono sessioni pressoché perfette per stare in alto, visto che la precisione di tutti i tiratori è stata sin qui assai elevata allo di standard complessivo del contest. 11.35 Tammaroè a 14. 11.32sale a 16. 11.29ora è a quota 11 piattelli rotti. 11.25 Primi piattelli per. 11.22inizia a prendere ritmo. 11.17 Ora inci sono. 11.14 Luigi ...

