LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 5-4, US Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo serve per rimanere nel set (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 40-15 Gran punto vinto da Sinner, che lascia andare il dritto e tiene vivo il game. 40-0 Resta in campo il dritto di Alcaraz, che si procura tre palle del 5 pari. 30-0 Secondo errore consecutivo con il dritto del tennista italiano. 15-0 Perde il controllo del dritto l’azzurro. 5-4 Game Sinner! Altra risposta di rovescio errata dallo spagnolo. Sorpasso effettuato. Dopo il cambio di campo Alcaraz servirà per rimanere nel terzo set. 40-0 Colpisce male la risposta di rovescio Alcaraz. Arrivano tre palle del 5-4 Sinner. 30-0 Grandissimo punto di Jannik, che gioca un dritto d’anticipo e chiude con la volèe di ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA40-15 Gran punto vinto da, che lascia andare il dritto e tiene vivo il game. 40-0 Resta in campo il dritto di, che si procura tre palle del 5 pari. 30-0 Secondo errore consecutivo con il dritto del tennista italiano. 15-0 Perde il controllo del dritto l’azzurro. 5-4 Game! Altra risposta di rovescio errata dallo. Sorpasso effettuato. Dopo il cambio di camposervirà pernel terzo set. 40-0 Colpisce male la risposta di rovescio. Arrivano tre palle del 5-4. 30-0 Grandissimo punto di Jannik, che gioca un dritto d’anticipo e chiude con la volèe di ...

