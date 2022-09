L’Italia è vulnerabile all’influenza di Pechino sui media. Report Freedom House (Di giovedì 8 settembre 2022) L’Italia è “vulnerabile” all’influenza mediatica della Repubblica popolare cinese. È quanto conclude un rapporto della Freedom House, organizzazione no-profit statunitense, sugli anni 2019-2021. Gli sforzi di Pechino per influenzare i media italiani sono valutati “alti” (43/85), poco più bassi della resilienza nazionale (45/85). “Gli sforzi del governo cinese per influenzare i media si sono intensificati durante il periodo di copertura del 2019-21, soprattutto nel contesto della pandemia Covid-19”, si legge. “Gli accordi di cooperazione con i media e la condivisione di contenuti sono cresciuti dopo la visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia nel marzo 2019 e la successiva firma da parte ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022)è “tica della Repubblica popolare cinese. È quanto conclude un rapporto della, organizzazione no-profit statunitense, sugli anni 2019-2021. Gli sforzi diper influenzare iitaliani sono valutati “alti” (43/85), poco più bassi della resilienza nazionale (45/85). “Gli sforzi del governo cinese per influenzare isi sono intensificati durante il periodo di copertura del 2019-21, soprattutto nel contesto della pandemia Covid-19”, si legge. “Gli accordi di cooperazione con ie la condivisione di contenuti sono cresciuti dopo la visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia nel marzo 2019 e la successiva firma da parte ...

x4ndrodoc : @matteosalvinimi che vergogna, l'Italia non è all'interno di un gruppo coeso che fa da armatura di protezione, risc… - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: #Cernobbio2022 'Il GDP dell'Italia è più legato al gas e questo la rende più vulnerabile. Il gas non va demonizzato ma l'u… - riotta : RT @Ambrosetti_: #Cernobbio2022 'Il GDP dell'Italia è più legato al gas e questo la rende più vulnerabile. Il gas non va demonizzato ma l'u… - Ambrosetti_ : #Cernobbio2022 'Il GDP dell'Italia è più legato al gas e questo la rende più vulnerabile. Il gas non va demonizzato… - AnotherKPresser : RT @PaoloFurani: #Ambrosetti, istituto privato, insieme a #Microsoft sono in prima linea per il #PNRR, questo vincolerà l'Italia a Microsof… -

Rapporto Coop, bollette macigno per famiglie: il 57% in difficoltà per pagare affitto L'Italia del 2022 si scopre a conti fatti un Paese più vulnerabile con la classe media sempre più in difficoltà, una parte che rimane indietro (24 milioni che nel 2022 hanno sperimentato almeno un ... Pechino e le crescenti proteste anti Nato in Europa. L'editoriale del Global Times In Italia ci si lamenta ma non ci si organizza, nel Centro nord ...Venceslao nella Repubblica Ceca per esprimere la loro rabbia per l'... che nelle narrazioni dei loro governi è quella vulnerabile e la ... Agenda Digitale del 2022 si scopre a conti fatti un Paese piùcon la classe media sempre più in difficoltà, una parte che rimane indietro (24 milioni che nel 2022 hanno sperimentato almeno un ...Inci si lamenta ma non ci si organizza, nel Centro nord ...Venceslao nella Repubblica Ceca per esprimere la loro rabbia per'... che nelle narrazioni dei loro governi è quellae la ... Cyberwarfare: cresce il rischio per il settore energetico e la sicurezza dell'Italia