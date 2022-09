Lazio-Feyenoord oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Europa League 2022/2023 (Di giovedì 8 settembre 2022) Come, quando e dove vedere in diretta Lazio-Feyenoord, partita valida per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2022/2023. Biancocelesti chiamati a fare bene anche in Europa, dove li attende un girone alla loro portata. Al debutto sfideranno gli olandesi del Feyenoord, che lo scorso anno si sono spinti fino in finale di Conference League e non sono dunque da sottovalutare. Calcio d’inizio oggi, giovedì 8 settembre, alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La partita verrà trasmessa in chiaro su TV8. In alternativa è prevista la diretta anche sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252) che sulla piattaforma Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Come, quando e dove vedere in, partita valida per la prima giornata della fase a gironi dell’. Biancocelesti chiamati a fare bene anche in, dove li attende un girone alla loro portata. Al debutto sfideranno gli olandesi del, che lo scorso anno si sono spinti fino in finale di Conferencee non sono dunque da sottovalutare. Calcio d’inizio, giovedì 8 settembre, alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La partita verrà trasmessa in chiaro su TV8. In alternativa è prevista laanche sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252) che sulla piattaforma Dazn. SportFace.

