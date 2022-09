L'aggressione choc: "Picchiato sotto casa". Noto impresario in fin di vita (Di giovedì 8 settembre 2022) Vincenzo Punzi, 78 anni, è stato colpito alla testa da uno sconosciuto. Ora lotta tra la vita e la morte. I conoscenti: "Da un po' di tempo era cambiato" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) Vincenzo Punzi, 78 anni, è stato colpito alla testa da uno sconosciuto. Ora lotta tra lae la morte. I conoscenti: "Da un po' di tempo era cambiato"

bizcommunityit : Aggressione choc al pronto soccorso: tre infermieri presi a calci e pugni da un giovane - infoitinterno : Aggressione choc al pronto soccorso: tre infermieri presi a calci e pugni da un giovane - VgAdele : Bottigliate, calci in faccia e sangue ovunque: aggressione choc a Milano Centrale - serieAnews_com : ?? #Argentina sotto choc: attentato a Cristina Fernandez #DeKirchner ? solo tanta paura per lei ma il calcio si ferm… - sarahross71 : RT @ilgiornale: Preso a pugni in faccia da un clandestino per 20 venti euro. La vittima dell'#aggressione è un 45enne di #Bologna, di ritor… -