La sentenza: Facebook può cancellare i post e sospendere i No vax se veicolano disinformazione sanitaria (Di giovedì 8 settembre 2022) Il tribunale di Varese con l’ordinanza 1181 ha deciso che i social network, tra cui Facebook, possono sospendere gli account e rimuovere i contenuti che veicolano disinformazione in materia sanitaria. Il caso, raccontato oggi da Il Sole 24 Ore, parte da una donna che aveva condiviso sul proprio profilo il video di una parlamentare che definiva i vaccini contro Covid-19 come iniezioni letali. L’utente aveva incoraggiato gli amici a rifiutare l’immunizzazione nel gruppo che amministrava. Il social network ha rimosso il post e sospeso l’account per 30 giorni. Secondo Facebook i contenuti violavano le condizioni contrattuali (accettate dall’utente al momento della registrazione), che, tra l’altro, vietano la pubblicazione di contenuti dannosi e informazioni false sul ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Il tribunale di Varese con l’ordinanza 1181 ha deciso che i social network, tra cui, possonogli account e rimuovere i contenuti chein materia. Il caso, raccontato oggi da Il Sole 24 Ore, parte da una donna che aveva condiviso sul proprio profilo il video di una parlamentare che definiva i vaccini contro Covid-19 come iniezioni letali. L’utente aveva incoraggiato gli amici a rifiutare l’immunizzazione nel gruppo che amministrava. Il social network ha rimosso ile sospeso l’account per 30 giorni. Secondoi contenuti violavano le condizioni contrattuali (accettate dall’utente al momento della registrazione), che, tra l’altro, vietano la pubblicazione di contenuti dannosi e informazioni false sul ...

