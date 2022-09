La Regina Elisabetta ci lascia tanti sorrisi

Leggi su amica

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il London Bridge è caduto. Devono essere state queste le parole risuonate tra Balmoral, in Scozia, e Londra, per annunciare la morte dellaII. Un piano preciso, noto come “operazione London Bridge”, e pensato per fronteggiare la dipartita diII. Un soprannome dato alla sovrana anni fa e che rappresenta appieno la forza, la determinazione e l’istituzionalità (forse un po’ rigida) di unache ha guidato il suo Paese per 70 anni. Eppure, laII non è stata solo l’inflessibile sovrana, la iron lady descritta spesso dalle cronache. Perché, a ben rifletterci,è stata unadai. E se i tempi, la politica e le avversità non le hanno mai ...