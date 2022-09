Juve, senti Salihamidzic: 'Per De Ligt tutte le parti volevano fare l'operazione' (Di giovedì 8 settembre 2022) Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sportitalia e tra i temi toccati anche quello legato a Matthijs De Ligt,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) Hasan, ds del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sportitalia e tra i temi toccati anche quello legato a Matthijs De,...

debrowniesss : @Logan_Smith526 senti logan ma la juve va in champions quest'anno? possibilità di qualche trofeo? - iamniclaaa : senti su per giù quando vincerà la Juve la champions? - calledope : @juventusfc Lo stadio nuovo tutto per te Con le stelline ti senti un re L'hai costruito coi soldi dello stato Ma qu… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, senti Impallomeni: “Partita dignitosa” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Juventus, senti Impallomeni: “Partita dignitosa” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -