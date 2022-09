Inter, la rosa costa meno dell'anno scorso: i dati (Di giovedì 8 settembre 2022) L'Inter ha ridotto il costo della rosa di quasi l'8%. Come riporta Calcio e Finanza, complessivamente sono 17 i milioni risparmiati... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) L'ha ridotto il costodi quasi l'8%. Come riporta Calcio e Finanza, complessivamente sono 17 i milioni risparmiati...

russoalberto091 : @GiustinoMilanes @Inter La rosa più forte della serie A nn può fare queste figure… - PoliSacramento1 : @Rosa_Teta_ E non sono ammesse offese perché non hanno motivo d’essere.Tutti abbiamo gli occhi e abbiamo visto la d… - PressingBN : @gippu1 l'Inter sono 2 anni che ha di gran lunga La Rosa migliore del campionato..l'anno scorso non ha vinto lo scu… - AldobrandoUgo : @Paladino70 Da un lato lo posso capire Inzaghi non è in grado di valorizzare la rosa che ha a disposizione, che a m… - NackaSkoglund89 : Le vostre analisi sono tutte giuste, l'esonero soluzione estrema ma ragionevole nel caso perché comunque lo hanno e… -