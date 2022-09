Inter, Gosens: «Cessione? Notizie gonfiate dalla stampa, non aggiungo altro» (Di giovedì 8 settembre 2022) Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha parlato dell’inizio della stagione e del mercato ai microfoni di Dazn Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha parlato dell’inizio della stagione e del mercato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni: SENSAZIONI- «Vengo da una stagione incasinata, molto sfortunata per via degli infortuni. Sfrutto ogni minuto, queste partite mi fanno bene, anche se le gambe mi fanno un po’ male dopo 90 minuti». MERCATO – «Le Notizie sono state un po’ gonfiate dalla stampa, non voglio dire altro al riguardo. Sento la fiducia del club» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Robin, esterno dell’, ha parlato dell’inizio della stagione e del mercato ai microfoni di Dazn Robin, esterno dell’, ha parlato dell’inizio della stagione e del mercato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni: SENSAZIONI- «Vengo da una stagione incasinata, molto sfortunata per via degli infortuni. Sfrutto ogni minuto, queste partite mi fanno bene, anche se le gambe mi fanno un po’ male dopo 90 minuti». MERCATO – «Lesono state un po’, non voglio direal riguardo. Sento la fiducia del club» L'articolo proviene da Calcio News 24.

